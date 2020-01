La population de l'île de Sein augmente et rajeunit de plus en plus

Si toutes les îles du Finistère ont perdu des habitants, l'île de Sein en est l'exception. Déjà prisé des visiteurs, l'archipel a vu sa population augmenter de 50 personnes en cinq ans, si on en croit les données de l'Insee. Les jeunes commencent à y revenir et découvrent la joie de vivre en bord de mer. Cette population qui augmente redonne de l'optimisme aux habitants. D'ailleurs, deux naissances vont encore peupler l'île en ce début d'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.