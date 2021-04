La Poste dépiste la perte d’autonomie chez les personnes âgées

Ce que l’on pourrait considérer comme une séance de gymnastique pour seniors est en fait un test pour la mobilité. La coach, elle, est factrice. Joëlle Barbazan évalue avec un questionnaire et quelques exercices l’autonomie d’une dame. Elle pose ce genre de question : "Avez-vous des problèmes de mémoire ou d’orientation comme le fait de ne pas savoir où vous êtes ou quel jour on est ?". Elle enregistre ensuite les réponses et les transmet aux infirmières du CHU de Toulouse. C’est le service gériatrie du centre hospitalier qui a fait appel aux facteurs de Haute-Garonne. À l’hôpital, ils ont suivi une formation pour faire passer ces tests. Ils participent ainsi à un programme européen de prévention de la perte d’autonomie. Notons que 3 000 seniors se sont portés volontaires pour ce dépistage. Les facteurs voient en cette nouvelle mission une autre façon d’entretenir les liens avec les usagers. À Auterive, Charlotte Moudenc répond au questionnaire et passe le test d’audition, comme tout le monde. Avec les facteurs, elle est en confiance. La Haute-Garonne est pilote dans cette opération. Mais à terme, les facteurs des autres régions devraient y participer.