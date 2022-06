La Poste : le timbre papier en voie de disparition

Le timbre va se numériser. À partir de l'année prochaine, plus besoin de se déplacer pour en acheter. Cela se passera sur votre smartphone ou votre ordinateur. La Poste teste actuellement le dispositif. "Sur l'application mobile de la Poste, vous cliquez sur : acheter un timbre digital. Ensuite, vous allez obtenir un code. Vous le recopiez sur l'enveloppe et vous la déposer dans un bureau de poste. Voilà, tout fonctionne. C'est comme si vous aviez un timbre, mais beaucoup plus rapide et quasi-immédiat", nous affirme-t-on. Arrivé dans l'Hexagone en 1849, le timbre a depuis perdu en notoriété, car les Français envoient de moins en moins de lettres ou de cartes postales. Le nombre de plis a été divisé par deux entre 2008 et 2018, passant sous la barre des neuf milliards. Avec l'arrivée du timbre digital, la Poste espère ralentir cette chute. Que les plus nostalgiques se rassurent, la disparition du timbre en papier n'a pas été annoncée pour autant. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Kebdani, B. Lachat