La Poste : les clients excédés, que se passe-t-il ?

Bureaux fermés ou ouverts seulement quelques heures par jour, absence de personnel et mépris des clients, le scandale de La Poste continue. Cependant, les responsables affirment faire un effort. À Toulouse, la moitié des bureaux de poste sont fermés. Avant même l'ouverture, la file d'attente est déjà interminable sur les trottoirs. Avec des entrées qui se font au compte-gouttes, le temps d'attente dure plus d'une demi-heure. Une organisation que certains regrettent en cette période de confinement.