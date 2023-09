La Poste perd mon Chèque-Vacances, quelles procédures à suivre ? Le 13H à vos côtés

Il n'est pas possible de faire opposition sur des Chèques-Vacances perdus ou volés comme on le fait pour un chèque classique. Ce qu'il faut faire, c'est engager une procédure de mise en recherche auprès de l'ANCV qui est l'organisme qui les gère. Vous devez fournir certaines informations, notamment le numéro du chèque perdu, l'année d'émission, ... Lorsqu'on n'a pas ces informations, on demande à l'organisme qui nous les a attribués, car ils ont la trace du carnet de chèques qu'il vous a envoyé. Vous pouvez également consulter en ligne si vous avez créé un compte en ligne sur le site de l'ANCV. Si vos Chèques-Vacances ne sont pas retrouvés et qu'ils n'ont pas été utilisés, on vous les renverra, mais à la fin de leur période de validité. Les Chèques-Vacances sont valables deux ans donc il va falloir être patient. Si c'est la Poste qui les a perdus, elle va indemniser l'expéditeur, c’est-à-dire l'organisme qui les a émis pour la perte de la lettre, pas la valeur des chèques. T. Coiffier