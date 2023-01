La Poste réorganise ses tournées

Tous les matins à onze heures, Yves va chercher son courrier dans sa boîte aux lettres. Une habitude de chaque jour, presque un rituel. "C’est important pour moi, parce que ça fait partie de ma vie quotidienne", affirme-t-il. La Poste, elle, a prévu de réorganiser ses tournées quotidiennes pour s’adapter au marché. En 2008, 18 milliards de lettres étaient distribuées. L’année dernière, c’étaient seulement sept milliards. Mais pour beaucoup, le courrier reste un lien très fort avec l’extérieur. Comme pour les personnes âgées qui n’ont pas Internet et ne se servent que rarement du téléphone. S’il n’y a pas de courrier, alors les facteurs ne passeront plus forcément tous les jours. Dommage pour certains clients qui sont parfois très attachés à ces visites. "Moi, j’adore mon facteur. C’est depuis des années que je l’ai et je ne veux pas qu’il s’en aille", confie une d’entre eux. Cette réorganisation commence dans 68 zones de l’Hexagone dès le mois de mars. La Poste assure qu’elle ne prévoit aucune suppression d’emplois. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire