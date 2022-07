La Poste supprime le timbre rouge

Avec le timbre rouge collé sur votre enveloppe, vous avez la garantie que votre lettre sera distribuée en moins de 24 heures. Mais ce geste ne sera bientôt plus possible. "C'est la fin d'une époque", lance un passant. La Poste a décidé de supprimer ce service à partir du 1er janvier 2023, car jugé trop coûteux. En effet, le nombre de lettres prioritaires a été divisé par quatorze depuis 2008. Et pourtant, distribuer une lettre en moins de 24 heures nécessite encore d'importants moyens logistiques. "Aujourd'hui, on a trois liaisons aériennes quotidiennes, 20 tonnes de kérosène consommés par jour, 300 liaisons routières", confie Philippe Dorge, directeur du courrier. Ainsi, l'entreprise publique espère économiser entre 100 et 150 millions d'euros par an. Elle propose à la place une nouvelle offre : la e-lettre rouge. Il faudra écrire votre lettre sur le site Internet de La Poste avant 20 heures. Elle sera ensuite imprimée par le bureau le plus proche de votre destinataire pour lui être distribuée dès le lendemain. Ce service vous sera facturé plus cher. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Poujol, L. Romanens