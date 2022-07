La Poste surveille aussi l’état des routes

En la regardant de plus près, la voiture de la Poste n'est pas exactement comme les autres. Cassandra Métivier, la factrice, est désormais accompagnée de deux caméras dans ses tournées. La livraison des courriers tout en vérifiant l'état des routes, c'est un deux en un qui séduit les habitants. Pour certains, ce nouveau service est même essentiel à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime). "On voit très souvent des vélos qui tombent. Si ça peut apporter un peu plus de sécurité, tant mieux", affirme une habitante. En place depuis trois semaines sur sa voiture, Cassandra n'a rien à faire de plus. Les caméras s'allument automatiquement et les images sont envoyées directement au centre d'analyses. En tout, 90 kilomètres de routes vont être filmés. Un rapport sera ensuite remis à la mairie pour désigner les zones à réparer en priorité, comme là où les bosses difficiles à voir sont dangereuses pour les voitures et les vélos. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier