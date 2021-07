La Poste va ralentir la distribution de nos lettres

Poster une lettre est désormais un geste de moins en moins courant. Ces dernières années, La Poste est confrontée à une dégringolade du volume de courrier. Pour cause : de nouveaux usages bien ancrés. "Je fais tout par téléphone et par Internet. Ça va beaucoup plus vite et c'est plus simple"; "Avec Internet, on est sûr que ça arrive"; "Pour communiquer avec une personne, j'envoie un mail", confient quelques passants. Les ménages d'aujourd'hui envoient cinq lettres prioritaires par an contre 45 en 2008. C'est neuf fois moins et cela a considérablement creusé le déficit du groupe : 1,3 milliard d'euros l'an dernier. Alors pour faire des économies, un rapport parlementaire préconise d'allonger les délais d'acheminement. Actuellement, pour recevoir du courrier, il faut deux jours. En 2023, ce sera trois. Pour les usagers, ce ralentissement n'est pas du tout gênant. Ces orientations pourraient également se traduire par une réduction des emplois chez les postiers et sur les plateformes de tri. A la clé : 400 millions d'économie par an.