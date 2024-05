La poterie : c'est reparti pour un tour !

Chaque mardi, le même geste, frapper l'argile pour en chasser l'air. Le cours de poterie commence. Pendant un trimestre, ces élèves vont apprendre à manier la terre, à utiliser le tour et à donner vie à leurs propres objets. Pour en arriver là, découverte des techniques de base, pas toujours simples à apprivoiser. De nombreux ateliers comme celui-ci voient le jour partout dans l'Hexagone. Comptez ici, 60 euros le cours. Et même à ce prix-là, Lisa Briel affiche complet. Un engouement jusque sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la mention "poterie" compte plus de 700 000 publications. Tasses, cruches, assiettes... le tout, souvent réalisé par des jeunes. D'autres néo-artisans s'autorisent même des références cinéma, comme ici au film Ghost et à sa célèbre scène avec Demi Moore et Patrick Swayze. Julie aussi a découvert la poterie dans des cours et sur les réseaux sociaux. Encore élève il y a quelques années, aujourd'hui, son garage, c'est son atelier. Son hobby est devenu son métier. Elle a lancé sa marque. TF1 | Reportage O. Lévesque, X. Boucher, L. Cammas