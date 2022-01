La poutine, le plat de l’hiver québécois

Des frites, du fromage et de la sauce, trois ingrédients pour un plat emblématique du Québec. Si pour vous poutine rime avec président russe, il est temps pour vous d'élargir vos connaissances culinaires. Oubliez la gastronomie raffinée, la poutine est une spécialité qui tient au corps. La poutine, même les Français s'y mettent. De plus en plus de restaurants proposant la spécialité québécoise ouvrent un peu partout dans l'Hexagone. Mais comme les Français ne font jamais rien comme les autres, ils préfèrent remplacer le cheddar par un fromage européen. Ils sont plusieurs au Québec à revendiquer la paternité de la poutine. Mais à Drummondville, à une heure de Montréal, on a sollicité du gouvernement du Canada un document officiel pour ne laisser place à aucun doute. La recette aurait été suggérée par le client régulier d'un restaurant. C'est ainsi que la frite sauce a été mélangée avec du fromage, mais pas n'importe laquelle. Il faut du fromage qui ne fond pas sous la chaleur de la sauce : le fromage en grains aussi appelé fromage "skouik-skouik". TF1 | Reportage T. Malandrin, P. Véron, P. Lormant