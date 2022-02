La première boutique 100% Johnny !

Les fans de Johnny n'ont pas oublié leur idole. Un passionné a ouvert la toute première boutique dédiée aux objets qui ont appartenu au chanteur. C'est un vrai succès. Les Harley-Davidson ont mené leur passager jusqu'à l'événement du jour. Inédit dans l'Hexagone, l'ouverture d'une boutique entièrement dédiée à Johnny. A l'intérieur, la caverne d'Ali Baba de tout fan du rocker. Dans la petite maison à un étage et bientôt deux, des centaines de disques rares, des livres et des objets en tout genre à l'effigie de Johnny, prêts à rejoindre les colletions des visiteurs. Quant à Cédric Leclerc, c'est l'occasion de transmettre la passion Johnny mais aussi d'entretenir le patrimoine et la mémoire du rocker décédé en 2017. Sa boutique n'est que la partie visible de l'iceberg. Sa collection privée, abritée chez lui, est l'une des plus conséquentes du pays. Si Johnny n'est plus parmi nous, il vit toujours un peu chez Cédric et dans sa boutique à Épernay. TF1 | Reportage R. Goichon, C. Moutot