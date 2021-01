La coupe de France des potagers à l'école

Dans la cours d'une école à Nice (Alpes-Maritimes), c'est l'heure de la leçon de jardinage. Les mains dans la terre de leur petit potager, les élèves font eux-mêmes les plantations. C'est Romain Otto-Bruc qui est à l'origine de ce projet. En arrivant dans cet établissement, il y a cinq ans, le jeune professeur décide de végétaliser une cours bien trop goudronnée. "Je me suis rendu compte que dans ce quartier, les élèves avait peu de possibilité d'aller à la campagne et de découvrir la nature à l'état pur", confie Romain. Donc, il a aménagé ce petit coin vert pour initier les enfants au potager. Pour arroser les plantations, il y a une petite citerne qui récupère l'eau de pluie. Et pour enrichir la terre, il y a un compost de déchets végétaux issus de la cantine. Il y a également Galina et Galinette, les poules de la classe qu'il faut nourrir tous les jours en évitant de se faire picorer les pieds. "On leur donne des restes de la cantine, de la salade, du pain, et ça évite le gaspillage", lance un jeune élève.