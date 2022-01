La première journée avec le pass vaccinal

Terminé le pass sanitaire, bonjour le pass vaccinal. Êtes-vous au point concernant les nouvelles règles ? Nous vous donnons quelques précisions. Si vous avez eu trois infections, rien ne change. Le pass vaccinal est valide dès aujourd'hui. Dans le cas contraire, il faudra faire des calculs. Le pass expirera sept mois après la deuxième dose. Si vous n'avez qu'une seule dose, vous pourrez tout de même venir dans un lieu public avec une preuve de rendez-vous pour la deuxième dose et un test négatif de moins de 24 heures. Les serveurs pourront désormais contrôler l'identité des clients. Autre cas de figure pour obtenir le pass vaccinal : avoir été contaminé par le virus. Dans ce cas-là, le pass sera valable six mois. Et là encore, ce n'est pas toujours très clair. Le gouvernement veut convaincre les non-vaccinés. Mais certains affirment qu'ils ne changeront pas d'avis. Le pass vaccinal s'applique dès l'âge de seize ans. Mais avant 18 ans, la dose de rappel n'est pas obligatoire. Pour cette tranche d'âge, donc, deux injections suffisent. TF1 | Reportage A. Bacto, A. Guiraud