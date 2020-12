La première journée de Miss France 2021

Ce lundi, Amanda Petit a entamé sa première journée de Miss France 2021 dès l'aube. Et pourtant, la nuit a été courte. En effet, son planning est chargé et aujourd'hui, elle s'est rendue dans une station radio. Devant le bâtiment, des admirateurs l'ont déjà attendu. Avec le sourire, elle se plie aux dédicaces, pour un petit moment. Elle commence à s'acclimater à sa nouvelle vie. "Je crois que j'ai encore du mal à regarder l'écharpe et à me dire, c'est la mienne", a-t-elle déclaré durant l'émission. La journée s'est poursuivie sur le plateau du 13H. Sur le trajet, elle a fait une démonstration d'humour lorsque, sans prévenir, elle inverse les rôles. Une fois arrivée devant Jacques Legros, elle a évoqué les anecdotes qui l'ont inspirée à devenir miss un jour. Rappelons qu'elle est la septième Normande à remporter le titre. Pour l'année qui vient, le planning sera, entre autres, composé d'un tour des régions. "À partir de janvier, je vais commencer à sillonner les routes de France, à venir à la rencontre de chacun d'entre vous, parce que c'est vous qui m'avez élue Miss France cette année", a-t-elle confié.