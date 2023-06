La première séance de l'histoire

C’est l’histoire d’une résurrection. Derrière cette façade du XIXe siècle, se cache la plus vieille salle de cinéma u monde. Laissée à l’abandon pendant 20 ans, elle aurait bien pu ne jamais rouvrir. Ouvert en 1889, le cinéma ferme pour des raisons de sécurité, un siècle plus tard. Ce n’est qu’en 2012 qu’une soixantaine de bénévoles s’organisent pour faire revivre le lieu. Deux fois par semaine, un groupe de curieux est guidé dans les entrailles de l’Eden Théâtre. La visite se poursuit dans la salle, un écrin où tout a été restauré à l’identique. Ce n’est pas seulement l’histoire du lieu, mais celle du septième art que les visiteurs d’aujourd’hui viennent découvrir. L’Eden Théâtre n’est au départ qu’une salle de spectacle. Ce n’est que dix ans plus tard qu’a lieu la toute première séance payante de cinéma au monde. Mais l’Eden Théâtre n’est pas un musée. Il est avant tout un cinéma de quartier, dont l’unique salle suffit à envoûter plus de 25 000 spectateurs chaque année. Près de 130 ans après l’invention du cinéma, Eden Théâtre entretient la mémoire de ses inventeurs et perpétue la tradition pour que la Ciotat (Bouches-du-Rhône) reste une fenêtre ouverte sur la mer et le septième art. TF1 | Reportage J. Maviert, M. Simon-Le Gall