La présence de cochons pose problème à Marignane

Sur ce carrefour, il faut être patient au volant et avoir la gentillesse de laisser passer ces cochons. A Marignane (Bouches-du-Rhône), la scène est quotidienne à l'entrée de cette zone industrielle où une trentaine d'animaux a établi son domicile. Certains automobilistes s'arrêtent pour immortaliser l'instant. Pour d'autres familles, c'est devenu une sortie régulière. Pour comprendre d'où viennent ces cochons, il faut aller chez ce carrossier industriel à quelques mètres. Il y a quinze ans, il a recueilli plusieurs dizaines d'animaux qui erraient dans le bois. Avec l'accord de la ville, il a construit cet enclos. En quelques années, les bêtes se sont reproduites, mais certaines se sont échappées. Dans la zone industrielle, certains entrepreneurs y voient un risque d'accident avec le ballet des camions et les passants qui viennent donner à manger aux cochons même si c'est interdit. Le maire vient de prendre une décision plus prudente. Il propose de les castrer et de réguler les naissances. Pour cela, il faut 200 euros par cochon, entièrement financés par la ville de Marignane. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Perrot