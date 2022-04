La presqu'île de Crozon, un parfum de bout du monde

Une côte sauvage et des falaises abruptes. Un paysage typique de la presqu'île de Crozon. Pour l'apprécier, il faut prendre un peu plus de hauteur, jusque dans les nuages, le terrain de jeu de Rodolphe Marics. A chaque fois qu'il survole Crozon, il imagine l'emblème de la Bretagne se dessiner sous ses ailes. Rodolphe est l'un des rares pilote-photographe de la région. C'est son métier depuis dix ans. Il a voulu mêler ses deux passions en une seule et parfois, c'est acrobatique. Mais Rodolphe ne peut que longer la presqu'île. Interdiction de la survoler, défense militaire. Ici, tous les habitants vous le diront, l'armée est partout. Hisser les couleurs, faire partie d'un équipage qui avance ensemble, d'une seule et même voix. C'est ainsi que sont formés chaque matin, depuis près de 60 ans sur la presqu'île de Crozon, les futurs officiers de la Marine nationale. Ce bout du monde qu'affectionnent les Crozonais leur offre un paysage varié. Et plus encore, il surprend jusque dans ses entrailles. Il existe 400 grottes maritimes le long du littoral de la presqu'île et c'est unique en Bretagne. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte