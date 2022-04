La presqu'île de Rhuys, gardienne du Golfe du Morbihan

C'est une langue de terre cernée par la mer. La presqu'île de Rhuys est bordée d'un côté par l'océan Atlantique, et de l'autre côté par le Golfe du Morbihan. C'est un entre-deux qui fait le bonheur de la famille Malbrunot depuis plus de 60 ans. Trois générations d'ostréiculteurs installées sur la pointe de l'Ours. En cette saison, sur le parc, Batiste Malbrunot retourne ses huîtres pour durcir les coques. Parfois, son père à la retraite vient l'aider. C'est une fierté pour lui de voir l'activité se poursuivre. À marée haute, Baptiste et sa famille montrent leurs terrasses de dégustation. C'est un espace qu'il a créé avec sa femme. Un endroit qui offre une vue unique sur le Golfe. De temps en temps, au large, on peut y apercevoir le père Daniel. C'est une réplique d'un vieux bateau de pêche de 1954, avec une coque en bois et des voiles d'autrefois. Ce jeudi, les membres d'une association de Vieux Gréements longent la presqu'île en direction de Port-Navalo. C'est une navigation parfois délicate parce que le golfe est réputé pour ces courants. TF1 | Reportage N. Hesse, N. Resmann, S. Guerche