La prime de Noël versée à partir de ce mercredi

Grâce à la prime, Virginie Lhor pourra offrir à ses enfants un Noël comme tout le monde. "C'est important pour eux. C'est vrai que sans cadeau, ce n'est pas Noël", confie la mère de famille. Elle touche le RSA (Revenu de solidarité active). Une situation qui lui permet de bénéficier de la prime de Noël depuis douze ans. Dès ce mercredi, la CAF lui verse une somme calculée en fonction de son foyer. "Je vais toucher 686,02 euros. C'est 60 euros en plus par enfant. C'est assez et ça fait plaisir", lance Virginie. Pour le dîner du réveillon, elle a neuf enfants de 4 à 27 ans. Une sacrée organisation. Chacun a écrit sa liste au père Noël. Avec la liste en tête, la mère de famille se rend dans un hypermarché. Direction le rayon des jouets. Très vite, le charriot se remplit. Un budget maîtrisé. Au moment de passer à la caisse, le paiement est tout de suite beaucoup moins douloureux. Il lui reste même de l'argent pour compléter ses achats. Le reste de la prime permettra de financer une partie du repas de Noël. Un moment convivial et chaleureux que la famille attend avec impatience. TF1 | Reportage V. Lamhaut, S. Boey