La prochaine interdiction des chaudières au fioul, une mesure qui divise

Environnement oblige, l'utilisation de chaudières au fioul et au charbon sera interdite d'ici 2022. A partir de cette date, ces dernières devront être remplacées par des chaudières à gaz ou par des pompes à chaleur en cas de panne. Dans le Calvados, la mesure ne fait pas l'unanimité. Le coût de la transition est la première cause de réticence. Une aide devrait toutefois être mise en place pour les plus modestes. Les professionnels du chauffage et du fioul, eux, s'inquiètent pour leur activité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.