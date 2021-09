La prochaine Marianne sera peut-être numérique

C'est un rêve où toutes les femmes qui le souhaitent pourront être l'effigie de la République. Ce mercredi matin, l'idée a déjà séduit 2 000 participantes. Elles ont envoyé leurs photos, un simple selfie qui viendra s’agréger, se superposer aux autres jusqu'à obtenir un seul et même visage. Une initiative appréciée autant par les femmes que les hommes. Incarnées par des comédiennes, des célébrités, les Marianne ont longtemps pris les traits de Brigitte Bardot, de Catherine Deneuve ou encore de Laetitia Casta. En 2018, Emmanuel Macron avait déjà lancé la piste d'une Marianne fictive sortie de l'imagination d'une jeune artiste. Mais cette fois, un collectif a décidé d'aller encore plus loin grâce aux nouvelles technologies. C'est donc l'intelligence artificielle qui va prendre la main pour combiner différentes caractéristiques physiques et obtenir une Marianne idéale et surtout, représentative de toutes nos différences. Si le projet est retenu, la nouvelle figure symbolique s'imprimera sur 900 millions de timbres. Une nouvelle incarnation de notre unité républicaine.