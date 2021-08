La production des chaussures de Gâtine redémarre dans les Deux-Sèvres

Elles existent depuis 1957 et leur réputation a dépassé les frontières des Deux-Sèvres. Les chaussures de Gâtine se déclinent en modèles hommes ou femmes. Elles répondent à toutes les demandes des clients, et pourtant, la marque a failli disparaître. En octobre dernier, la fabrique familiale ferme ses portes pour des raisons économiques. C’est grâce à la volonté de deux entrepreneuses locales en chaussures que tout redémarre. Un savoir-faire sauvé, car tout est fabriqué sur place, avec les machines d’origine. Trois salariés s’occupent de la production. Tout commence par la découpe des cuirs, puis viennent l’assemblage et la couture. Ici, chaque chaussure est unique. Toutes bénéficient d’un assemblage double couture. Fils du fondateur de la marque, Bernard Gilbert perpétue l’esprit des lieux et retrouve une seconde jeunesse avec cette reprise. À la grande époque, 150 paires de chaussures sortaient chaque jour de cet atelier de Pompaire. Aujourd’hui, l’objectif est d’une vingtaine.