La production d'huîtres de Cancale en difficulté

Cette année encore, elles seront la star des tables de réveillon et tout particulièrement les huîtres de Cancale. Chez cette exploitante, c'est l'effervescence. Habituellement, elle produit près de 200 tonnes d'huîtres. L'an passé, la quantité était au rendez-vous mais cette année, elle sera moins importante. Une baisse qui s'explique par les aléas de la météo. "Pour une bonne pousse, il faut de la photosynthèse c'est-à-dire de la pluie et du soleil. Et c'est ça qui a manqué", confie Laurence Querrien, ostréicultrice. Autre problème rencontré par les ostréiculteurs : le manque de main-d'œuvre. Petits et gros producteurs peinent à recruter pour la saison. Cet exploitant recherche trois personnes depuis octobre. Il attend toujours. Les fêtes représentent 50% du chiffre d'affaires de cette entreprise. Pas question donc de baisser la cadence même si l'équipe n'est pas complète. Cette année, les huîtres de Cancale seront un peu moins nombreuses sur les étals et leur prix devrait légèrement augmenter. Mais qu'importe, elles sont délicieuses. Face à la mer, leur goût et leur qualité n'ont pas changé. TF1 | Reportage N. Hesse, N. Resmann