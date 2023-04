La promenade retrouve ses galets

À chaque passage du camion, seize tonnes de galets se déversent sur la plage, 5 000 tonnes au total garniront la côte niçoise. Cela se passe tous les ans au printemps depuis 1960. Sans cet apport de galets, la plage aurait tout simplement disparue. Ces pierres ont été prises dans un fleuve voisin, le Paillon, mais aussi dans la Durance. Si les galets de la plage disparaissent, c'est à cause de la houle. Un autre phénomène pourrait aussi expliquer la perte des galets. Est-ce que vous avez déjà volé des galets ? Nous avons posé la question à quelques passants : "Voler, c'est un grand mot, mais oui" ; "Bien sûr, comme tout le monde" ; "Des fois on en décor avec les enfants". Pour ceux qui profitent de la plage, la réintroduction artificielle des galets fait débat. "Moi, je pense que ce n'est pas très naturel, et je pense que ce n'est pas une bonne idée" ; "Je trouve ça très bien, parce qu'il faut entretenir les lieux, donc oui" ; "Les galets, c'est important pour la Côte d'Azur, surtout pour Nice. C'est ce qui représente la plage", témoignent certains. Les plages et leurs galets seront prêtes juste à temps pour accueillir les touristes dans quelques jours pour les vacances de Pâques. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard