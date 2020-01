La protection civile apprend les gestes qui sauvent aux enfants

En Côte-d'Or, les enfants de dix à quinze ans bénéficient d'une formation de secourisme. Une initiative encadrée par la protection civile depuis la rentrée. L'objectif est de transmettre les gestes de premiers secours dès le plus jeune âge. Toutefois, certains doivent attendre d'avoir seize ans avant de devenir de vrais secouristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.