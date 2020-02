La Provence fête les 125 ans de la naissance de Marcel Pagnol

Mort il y a plus de quarante ans, Marcel Pagnol a laissé derrière lui un héritage exceptionnel en Provence. L'écrivain nourrit toujours la passion des habitants de la région. Ces derniers se souviennent de ce génie qui a su donner les premiers rôles à des personnes ordinaires sous une plume extraordinaire. Pour le 125ème anniversaire de sa naissance, "La Femme du boulanger" est de retour sur les planches et l'on se remémore également ses films, notamment "Angèle" et "Cigalon".