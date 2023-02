La Provence sous la neige

À Mimet, il est tombé presque 18 centimètres de neige par endroits. C'est la bonne surprise d'une famille au réveil, du jamais-vu depuis deux ans. "On nous a prédit quatre, cinq centimètres hier, et bah voilà ! On est content", se réjouit la mère de famille. Pour profiter de la neige, les parents de Lisa dispensent exceptionnellement la petite fille d'école ce lundi matin, un emploi du temps bien plus réjouissant l'attend. Ici, la neige est tombée en abondance pendant une bonne partie de la nuit. Un épais manteau blanc recouvre les toits de Mimet et les sapins, de quoi faire le bonheur des promeneurs. "Je me suis empressée de venir avec le chien parce que c'est quand même assez rare", lance une habitante. Mais aussi des photographes amateurs qui se sont levés tôt pour immortaliser le paysage. D'autres, comme Marc, se risquent à des choix pour le moins téméraires. Bilan, une chaîne de vélo cassée, mais un enthousiasme au beau fixe. Les Mimétains n'ont plus que quelques heures pour profiter de ce paysage aussi beau qu'éphémère. Dès cet après-midi, la pluie est attendue sur le département. TF1 | Reportage E. Binet, M. Jit