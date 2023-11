La puissance retrouvée des cascades

C'est un spectacle ébouriffant, des cascades rugissantes, gorgées d'eau que l'on voit habituellement à la fonte des neiges. Après les pluies intenses de ces derniers jours, elles offrent leurs plus beaux profils. Comme Pascal, ils n'ont pas froid aux yeux pour partir en quête du cliché inattendu d'un automne pas comme les autres. Michael, lui, est un peu cascadeur. Il ne se jettera pas à l'eau, non ! Son défi, c'est plutôt d'en voir le plus possible. Au moins, 50 cascades par an. "Sur mon téléphone, il n'y a que ça. Et à chaque fois que je fais une cascade, je coche pour dire que je l'ai fait", confirme le jeune homme. A-t-il déjà vu pareil phénomène ? Des chutes d'eau comme celles de Charix qui font la fierté des habitants, mais qui appellent tout de même à la prudence. Alors, attention à leur débit, soyez bien chaussés ! Et comme eux, laissez-vous bercer par cette symphonie de l'automne. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Thizy, J. Chaize