La réalité virtuelle, une révolution pour l'imagerie médicale

A l'Institut Pasteur, une nouvelle technologie fait son entrée. En effet, les ingénieurs de cette fondation ont créé un logiciel capable de rendre virtuelle toute image médicale. Ce système est utilisé notamment pour soigner le cancer. Il permet de visualiser en 3D la forme exacte de la tumeur via un casque et un souris 3D afin de prendre par la suite les mesures appropriées. Cette révolution pourra même être utilisée en bloc opératoire et pour évaluer l'efficacité d'un traitement.