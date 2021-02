Le coq disparu du clocher de Lisieux

On le croyait perdu à jamais, mais le voilà retrouvé, miraculé. Le coq de l'église de Lisieux avait disparu pendant la Seconde Guerre mondiale qui avait presque rasé la ville. Sans rien dire, la famille d'Yves retrouve ce coq dans les décombres et le conserve pour le préserver. Près de 77 ans plus tard, les cousins d'Yves lui offrent cet objet. Pour les habitants de la commune, retrouver ce patrimoine est une bénédiction. "J'espère que ce coq sera préservé, puis qu'on pourrait le voir", lance un habitant. A noter que le coq est désormais entre les mains de la ville. Il retournera dans les prochains jours dans l'église Saint-Pierre pour écrire une nouvelle page de son histoire. "On va le garder en état car il n'est pas question qu'on le restaure", a dit Corinne Lecourt, adjointe au maire en charge du patrimoine à Lisieux. "On va le remettre dans une belle place à l'honneur, quelque part dans l'édifice avec un petit écriteau qui racontera toute son histoire", a-t-elle ajouté. Avec le retour inespéré de ce coq, les habitants de Lisieux retrouvent leur patrimoine, 77 ans après l'avoir perdu.