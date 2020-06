La recette de la confiture de noix vertes

Outre le feu de la Saint-Jean, la célébration de l'arrivée de l'été se fait aussi avec délice. Dans le département de la Drôme, on prépare en famille des confitures aux noix de Grenoble. Une tradition qui se transmet de génération en génération à Beauregard-Baret. Il est à noter que les noix vertes sont d'incroyables sources de fer et de vitamine C. On vous montre ce mercredi les étapes de préparation de la confiture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.