La recette de la soupe de poisson

À Audierne (Finistère), une bonne soupe au parfum iodé est un plat pour se rechauffer en plein automne. C'est dans une petite poissonnerire située sur le port que Marijo Bruneau se rend pour faire ses courses. Tous ses produits sont pêchés localement. La passionnée de cuisine a donc l'embarras du choix pour sa recette. Selon Marijo Bruneau, les poissons, dont on se sert pour faire la soupe, ne sont pas forcément très chers. Les achats terminés, direction la maison. Dans sa cuisine, la passionnée est rejointe par son amie Noëlle Cozian pour la préparation. Celle-ci est née sur l'île de Saint. Et en bonne fille de la mer, la soupe de poisson est toute une histoire pour elle. Les légumes du jardin sont coupés. Puis Marijo Bruneau vérifie si le fumé préparé la veille avec des carcasses de poisson a bien pris son goût. Une demi-heure plus tard, la soupe est prête. Un peu d'huile de coude pour broyer le tout et vient le moment tant attendu. Les convives sont conquis par le délicieux plat.