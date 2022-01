La recette de la tarte au citron de Menton

A Menton (Alpes-Maritimes), on dit qu'un soleil généreux leur donne sa couleur, un bel éclat jaune vif. Pour Nicole Roubieu, c'est l'heure de récolter des citrons naturels pour préparer une tarte dont elle seule a le secret. Pour que la tarte soit savoureuse, tout commence avec une pâte brisée et déjà une première surprise. Nicole met des zestes de citron, qu'elle noie aussi dans le jus de quatre beaux citrons pressés. Elle y ajoute ensuite trois œufs, du sucre et direction la cuisinière. C'est là que va naître le cœur du dessert, la crème au citron. L'onctuosité est obtenue grâce au beurre et à la farine mélangés hors du feu. C'est le moment magique où elle laisse ses mains guider son inspiration. Une crème maintenant étalée qui tente déjà la gourmandise de ses amies, impatientes de passer à table. Et pour parachever sa tarte, rien de telle qu'une meringue dorée à la chaleur du four. Il ne reste plus qu'à déguster la tarte de Nicole avec délicatesse ou à pleine bouche. TF1 | Reportage K. Berg, D. Guido