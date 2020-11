La recette de l'aligot, un plat d'hiver réconfortant

En 2019, à la même période, il neigeait sur le plateau de l'Aubrac. Cette année, les vaches profitent des prés avant les premières gelées, mais dans les maisons, on prépare déjà l'hiver avec un plat du pays, l'aligot. C'est une tradition qui se mérite. Et le secret de la préparation commence ici. La première étape de la recette consiste à éplucher les pommes de terre. Pour faire une bonne purée, il nous faut aussi du lait, de la crème, du beurre et de l'ail. Puis on ajoute l'ingrédient essentiel, la tomme fraîche. D'ailleurs, Guillaume Dauban connaît parfaitement la recette que son père lui a apprise. Dernière étape avant de déguster, il faut faire monter l'aligot le plus haut possible avec une spatule. Il fait un ruban homogène qui ne coupe pas quand il est réussi. Ce plat existait déjà au Moyen Âge, c'est là qu'il a trouvé son nom. "Alicuit" est devenu "aligot" au fil du temps. Accompagnées d'un bon pavé de bœuf d'Aubrac, toutes les saveurs d'un terroir se retrouvent dans une assiette.