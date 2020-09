La recette de l'excellente soupe au pistou

La soupe au pistou est un plat de fin d'été. Courgettes, carottes, pommes de terre, tomates... tout doit être découpé minutieusement. Pour donner du goût, il faut faire revenir les oignons avec du lard avant d'ajouter les légumes. Il faut ensuite les recouvrir d'eau et les faire mijoter pendant des heures. Le pistou, élément essentiel de la recette, se prépare au pilon et s'ajoute au dernier moment. Pour ce faire, il faut beaucoup d'ails, de basilics, de l'huile d'olive et de l'huile de coude.