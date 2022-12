La recette gagnante est... les rissoles savoyardes

Martine a sorti son tablier traditionnel pour l'occasion. On commence par mettre le beurre, la farine pour faire la pâte de nos rissoles. Après, on met la goutte de gnôle. Il faut passer au pétrissage de la pâte pendant dix minutes jusqu'à l'obtention de la consistance d'une pâte à modeler. Une petite séance de muscu. Pour tuer le temps, pourquoi ne pas chantonner. On passe ensuite aux poires. Mais ce ne sont pas n'importe lesquelles. Nous avons choisi la poire locale. Cette recette, Martine l'a préparé depuis qu'elle se connaît. Ça date un petit peu. Il ne faut pas oublier le zeste d'orange et le vin rouge de Savoie. Comme la casserole est bien pleine, on va mettre deux verres. Après quatre à cinq jours, on fourre les rissoles pendant vingt minutes. Gagner ce concours a été un défi. Ce qui compte, c'est d'avoir fait découvrir et de transmettre cette recette de la région. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand, S. Thizy