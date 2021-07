La récolte de cerises désastreuse à Fougerolles

En temps normal, les vergers de cerisiers de Cedric Jechoux devraient être envahis de saisonniers. Seulement, il n'y a presque aucune cerise à cueillir. "Le gel du mois d'avril nous a complètement anéanti la récolte. De plus, le peu de cerises qui nous restaient ont été mangées par les oiseaux ou détruites par la pluie ou la grêle", constate-t-il, dépité. D'habitude, ce sont 20 tonnes de cerises qui sont récoltées et qui apportent un complément de salaire important à l'exploitation de la famille Jechoux. Les fruits sont conservés pour être transformés tout au long de l'année en jus ou en confiture. D'après Isabelle, la récolte de l'année dernière permet encore de compenser cette année. C'est tout le pays de Fougerolles qui se désole de cette année sans cerises. En effet, ce petit fruit rouge est aussi transformé par les distilleries pour en faire du kirsch. Un alcool fort, AOC, qui heureusement, se travaille sur plusieurs années. Il y a donc de la réserve, mais il ne faudrait pas deux années blanches de suite. D'ailleurs, les arboriculteurs ont déjà prévu de planter 5 000 jeunes cerisiers en espérant qu'ils seront plus résistants au changement climatique.