La récolte de la canne à sucre bat son plein à la Réunion

La canne à sucre est la culture la plus répandue à la Réunion. En cette période, le tintement de la coupe canne perce le silence du matin. Sur l'île, la récolte se fait encore au sabre, dans la pure tradition créole. Le relief et le sol gorgé d'eau ne permettent pas l'utilisation de machines. Jusqu'en décembre, les agriculteurs vont couper leurs cannes destinées à la fabrication de sucre ou de rhum. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.