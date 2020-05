La récolte de la farigoule bat son plein dans les Alpes-de-Haute-Provence

La farigoule est reconnue pour ses vertus médicinales depuis l'Antiquité. Elle fait aujourd'hui la fierté des Alpes-de-Haute-Provence. À Forcalquier, les cultivateurs de ce thym provençal en récoltent près de 80 kilos par jour. En plus, la saison commence par une bonne note cette année. Une fois récoltées, les plantes serviront à préparer une liqueur. Qu'en est-il de son processus de fabrication ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.