La récolte de la fleur de sel débute à Aigues-Mortes

La fleur de sel est reconnue à sa manière de rehausser les plats avec son goût si particulier. En Camargue, 800 tonnes sortent des salins chaque année. La récolte estivale a d'ailleurs déjà commencé, comme c'est le cas à Aigues-Mortes (Gard), et devrait durer six semaines. Dans un bassin de 80 hectares, les sauniers ont débuté leur travail tôt ce lundi pour profiter de la fraîcheur matinale.