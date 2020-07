La récolte de la lavande a commencé dans les Alpes-de-Haute-Provence

À Valensole (Alpes-de-Haute-Provence), la récolte des lavandes bat son plein. Les lavandiculteurs sèchent leurs gerbes durant trois jours avant de les ramasser pour prendre la direction de la distillerie. Une fois mis dans des cuves chauffées à 130° C, il ne suffit que de quelques minutes pour que le trésor apparaisse : l'huile essentielle de lavande. Précieuse aux Valensolais, la lavande embaume actuellement la petite place, les ruelles et les magasins du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.