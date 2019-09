La récolte de la noix du Périgord débute dans le Lot

Pour récolter les noix du Périgord, les arbres sont secoués délicatement afin de faire tomber les plus mûres. Avant d'être séchés, les fruits se dégustent frais pour en apprécier toute leur saveur. Cette année 2019, les producteurs ont dû irriguer leurs noyeraies pour essayer de sauver la récolte face à la canicule et la sécheresse. En tout cas, qu'elle soit salée ou sucrée, la noix du Périgord se consomme sans modération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.