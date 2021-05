La récolte de la rhubarbe en Alsace, annonciatrice de la saison des tartes

La tarte à la rhubarbe est un plaisir de saison dont il serait bien dommage de se priver. Nature ou bien meringuée pour les plus gourmands, à chacun sa préférence. Eléonore est une spécialiste de la vraie tarte à la rhubarbe. Pour être certain du résultat, il faut les bons ingrédients et les bonnes proportions. Le temps de laisser reposer la pâte, Eléonore en profite pour aller visiter sa réserve personnelle, au fond du jardin. Au fil du temps, elle a appris à bien connaître ce légume, utilisé comme un fruit. La rhubarbe se cueille d'avril à mai, la saison est courte. Confiture, compote ou tarte, dans tous les cas, il faut l'éplucher et la découper en petits dés avant de l'incorporer. Une fois la pâte prête, émietter quelques petits gâteaux pour absorber le jus. Puis, ajouter la rhubarbe et le flan jusqu'à ras bord et cuire le tout une bonne demi-heure à 200 °C. Toujours le même plaisir au moment de la dégustation, la tarte est légèrement acidulée, comme un petit goût de printemps. Une première tarte de l'année annonciatrice d'autres bonheurs sucrés. La saison ne fait que commencer.