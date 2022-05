La récolte de miel s’annonce prometteuse

Deux apiculteurs sont optimistes. A quelques jours de la récolte, les ruches sont en effervescence. Le miel est déjà présent en quantité, une abondance favorisée par la belle météo de ces derniers mois. "Une vingtaine de degrés, pas de pluie et du soleil tous les jours", explique Rémy Coche, apiculteur professionnel. De quoi booster l'activité des abeilles. Pour le printemps, jusqu'à dix tonnes de miel sont attendues à Laneuvelotte (Meurthe-et-Moselle). L'année dernière a été catastrophique. Seules deux tonnes avaient été récoltées à cause d'une météo trop froide et pluvieuse. Un rucher s'en remet à peine. "On a encore des séquelles de l'année dernière avec des reines qui se retrouvent non fécondées", lance Hervé Coche, apiculteur professionnel. Seuls 40% du miel consommé par les Français est produit dans l'Hexagone. Alors, pour inciter les apiculteurs amateurs à se lancer, certaines associations proposent des formations. Entouré de ses apprentis, Francis Coulaud enseigne les bons réflexes pour s'occuper des abeilles. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina, C. Eckserley