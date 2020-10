La récolte des amandes dans les Alpes-de-Haute-Provence

A Valensole (Alpes-de-Haute-Provence), qui dit automne dit récolte des amandes. Dans les champs d'amandiers, Jean-Pierre Jaubert et sa famille sont à pied d'œuvre pour récolter ces fruits provençaux. Âgés d'une vingtaine d'années, les arbres en ont produit cette année 45 tonnes. Après avoir été séchées et ouvertes, elles sont triées à la main pour détecter les imperfections. Dans tous les cas, rien n'est jeté car celles qui sont cassées seront transformées en huile d'amande douce. Un produit destiné pour adoucir la main. Si l'amande est si chère aux Provençaux, c'est parce que c'est un produit traditionnel. Vendue 19 euros le kilo, elle est très appréciée, car elle est riche en magnésium, en fibres et en calcium. Les gourmands se laisseront tenter par la praline, même si chacun a sa petite recette. Dans quelques semaines, on retrouvera également ce fruit dans la table des treize desserts pour les fêtes de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.