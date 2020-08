La récolte des cocos de Paimpol bat son plein dans les Côtes-d'Armor

Les cocos de Paimpol sont fermes, jaunes pâles, légèrement violacés et sont prêts pour la récolte. Dans les Côtes-d'Armor, ce légume est produit par la famille d'Hubert Jacob depuis quatre générations. La plante est arrachée et les goûts sont sélectionnés à la main par les saisonniers. Sitôt récoltés, ils sont aussitôt mis en vente sur le marché de Paimpol. Ce haricot blanc fait la fierté du territoire et reste très apprécié par les consommateurs.