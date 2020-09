La récolte des figues débute dans le Var

La récolte des figues s'effectue chaque année, à la fin de l'été. À Solliès-Pont (Var), la cueillette a déjà commencé depuis quelques jours. Sur les rameaux, il y a énormément de fruits. La récolte des figues se fait à la main. Il faut jauger la bonne maturité et repérer les plus violettes au milieu des vertes, puis les cueillir quand elles sont encore fermes. Unique en son genre, la figue de Solliès bénéficie du label AOP depuis 2011.