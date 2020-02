La récolte des fraises commence à Carpentras

La fraise de Carpentras, aussi appelée "le diamant rouge du Comtat Venaissin", est bien au rendez-vous pour la première récolte de l'année. Dans leurs serres, Virginie et Stéphane s'attaquent à la cueillette des toutes premières fraises gariguette et cléry. Cette dernière est la variété emblématique de Carpentras (Vaucluse), celle qui donne ses lettres de noblesse à ce fruit rouge. Et comme la tradition l'indique, il faut faire un vœux quand on mange la première fraise de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.