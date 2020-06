La récolte des framboises bat son plein à Aixe-sur-Vienne

Guillaume de Villelume, jardinier et propriétaire du château de Losmonerie à Aixe-sur-Vienne (Haut-Vienne), a fait de son jardin un lieu unique. Avec 4 000 framboisiers sur une surface d'environ deux hectares, il cultive une centaine de variétés de framboises. Chaque été, Guillaume de Villelume ouvre ses portes aux visiteurs pour leur permettre de faire la cueillette ainsi qu'une promenade gustative.